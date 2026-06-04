Число пострадавших от укусов клещей в Ростовской области увеличилось в два раза

Клещи могут быть переносчиками инфекций. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В больницы Ростовской области, по состоянию на 3 июня 2026 года, с укусами клещей обратились уже более 2,1 тысячи человек, 38,2% из них — дети до 14 лет. Показатель выше, чем в середине мая, когда фиксировали более тысячи подобных случаев. Эту информацию указали на сайте управления Роспотребнадзора.

— На Дону выявили единичные не связанные между собой случаи клещевых инфекций — Крымской геморрагической лихорадки (Мартыновский район) и лихорадки Ку (Дубовский, Целинский, Сальский, Ремонтненский районы), — отмечают в надзорном ведомстве.

Для снижения количества клещей проводятся обработки эпидзначимых участков, в том числе зон отдыха. Противоклещевые препараты уже применили на 6 тысячах га. Также обрабатывают сельскохозяйственных животных.

Напомним, клещи могут быть переносчиками инфекций, поэтому на природе или при работе с животными нужно следить, чтобы паразиты не цеплялись на кожу или одежду. Осмотр рекомендуют проводить каждые 15-20 минут.

Если вас укусил клещ, не снимайте его самостоятельно. Нужно обратиться в травмпункт. Если после укуса клеща вы почувствовали недомогание необходимо срочно обратиться к врачу.

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