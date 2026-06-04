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НовостиОбщество4 июня 2026 14:21

В перинатальном центре Ростова сделали заявление после гибели младенца

Осложнения начались через 11 часов: медики прокомментировали смерть ребенка после акушерской процедуры
Ангелина СКИБА
Осложнение, после которого женщина потеряла ребенка, возникло через 11 часов после процедуры.

Осложнение, после которого женщина потеряла ребенка, возникло через 11 часов после процедуры.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В перинатальном центре Ростовской области прокомментировали информацию о гибели ребенка после акушерской процедуры. Пост был опубликован в соцсетях сегодня, 4 июня.

— Мы хотим избежать волны слухов и домыслов. Проведение наружного акушерского поворота является рутинной практикой во всем мире. При этом основным условием для проведения попытки поворота является добровольное желание пациентки. Она подписывает согласие, что также было выполнено и в данном случае, - говорится в сообщении медучреждения.

Также в публикации отмечают, что осложнение, после которого женщина потеряла ребенка, впервые в практике ростовских врачей возникло только через 11 часов после процедуры.

— При оказании помощи пациенткам с тазовым предлежанием плода в акушерской практике руководствуются Клиническими рекомендациями «Тазовое предлежание плода» 2024 года. Ни один из пунктов рекомендаций не был нами нарушен, — подчеркивают представители Ростовского перинатального центра.

В перинатальном центре напомнили, что за неполные 16 лет учреждение стало местом, где спасли тысячи детей. Каждый день медики принимают малышей по линии санитарной авиации. Помощь оказывают около 900 сотрудников.

— За эти годы мы сталкивались с горем, несомненно. Горе не знает границ. Материнское — особенно. Это больно. Нестерпимо порой. Не сохранить беременность, потерять ребенка — это большая трагедия для каждой семьи. Мы знаем это не понаслышке и каждый раз разделяем эту боль с каждой мамой. Мы всегда будем бороться за спасенные жизни матерей и детей, — добавили в перинатальном центре.

Напомним, после информации о гибели ребенка начали проверку представители Росздравнадзора.

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