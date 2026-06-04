В перинатальном центре Ростова сделали заявление после гибели младенца

Осложнение, после которого женщина потеряла ребенка, возникло через 11 часов после процедуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В перинатальном центре Ростовской области прокомментировали информацию о гибели ребенка после акушерской процедуры. Пост был опубликован в соцсетях сегодня, 4 июня.

— Мы хотим избежать волны слухов и домыслов. Проведение наружного акушерского поворота является рутинной практикой во всем мире. При этом основным условием для проведения попытки поворота является добровольное желание пациентки. Она подписывает согласие, что также было выполнено и в данном случае, - говорится в сообщении медучреждения.

Также в публикации отмечают, что осложнение, после которого женщина потеряла ребенка, впервые в практике ростовских врачей возникло только через 11 часов после процедуры.

— При оказании помощи пациенткам с тазовым предлежанием плода в акушерской практике руководствуются Клиническими рекомендациями «Тазовое предлежание плода» 2024 года. Ни один из пунктов рекомендаций не был нами нарушен, — подчеркивают представители Ростовского перинатального центра.

В перинатальном центре напомнили, что за неполные 16 лет учреждение стало местом, где спасли тысячи детей. Каждый день медики принимают малышей по линии санитарной авиации. Помощь оказывают около 900 сотрудников.

— За эти годы мы сталкивались с горем, несомненно. Горе не знает границ. Материнское — особенно. Это больно. Нестерпимо порой. Не сохранить беременность, потерять ребенка — это большая трагедия для каждой семьи. Мы знаем это не понаслышке и каждый раз разделяем эту боль с каждой мамой. Мы всегда будем бороться за спасенные жизни матерей и детей, — добавили в перинатальном центре.

Напомним, после информации о гибели ребенка начали проверку представители Росздравнадзора.

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