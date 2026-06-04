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НовостиПроисшествия4 июня 2026 15:40

В Батайске 7-летняя девочка пострадала от самоката, полиция начала проверку

Пострадала 7-летняя девочка, батайские полицейские проводят проверку
Ангелина СКИБА
Процессуальное решение примут после завершение проверки.

Процессуальное решение примут после завершение проверки.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Батайске проверяют информацию о том, что 7-летняя девочка пострадала от самоката, которым управлял 10-летний мальчик. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Сотрудники полиции обратили внимание на публикацию в Интернете. Сообщается, что в результате происшествия девочка получила травмы. Личность мальчика, управлявшего самокатом, установлена. На данный момент несовершеннолетний и его законный представитель находятся в отделе полиции, — прокомментировали в МВД.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося, а также опрашивают участников и свидетелей происшествия. Процессуальное решение примут после завершение проверки.

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