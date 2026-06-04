Лихорадку Ку выявили в нескольких районах Ростовской области

Всего с укусами клещей в донские больницы обратились более 2,1 тысячи человек. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В нескольких районах Ростовской области выявили случаи клещевых инфекций. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.

— Выявили единичные не связанные между собой случаи клещевых инфекций — Крымской геморрагической лихорадки (Мартыновский район) и лихорадки Ку (Дубовский, Целинский, Сальский, Ремонтненский районы), — рассказали в надзорном ведомстве.

Всего по состоянию на 3 июня 2026 года с укусами клещей в донские больницы обратились более 2,1 тысячи человек, 38,2% из них — дети до 14 лет.

Напомним, клещи могут быть переносчиками инфекций, поэтому на природе или при работе с животными нужно следить, чтобы паразиты не цеплялись на кожу или одежду. Осмотр рекомендуют проводить каждые 15-20 минут.

Если вас укусил клещ, не снимайте его самостоятельно. Нужно обратиться в травмпункт. Если после укуса клеща вы почувствовали недомогание необходимо срочно обратиться к врачу.

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