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НовостиОбщество4 июня 2026 18:00

Килограмм говядины в Ростовской области подешевел на почти шесть рублей

Говядина подешевела, птица подорожала: в Ростовской области обновились цены на мясо
Ангелина СКИБА
Средняя стоимость говядины снизилась до 699,92 рубля.

Средняя стоимость говядины снизилась до 699,92 рубля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области килограмм говядины за неделю подешевел на шесть рублей. Такой вывод можно сделать при сравнении данных Ростовстата за 25 мая и 1 июня 2026 года.

Средняя стоимость говядины снизилась с 709,98 рубля до 699,92 рубля.

При этом в начале лета самую дешевую в области говядину продавали в Сальске за 651,98 рубля. Самую дорогую нашли в Таганроге, она стоила 714,16 рубля. Цена в Ростове-на-Дону также оказалась выше среднего — 709,98 рубля за один килограмм.

Добавим, за неделю средняя стоимость килограмма свинины и баранины осталась на прежнем уровне (свинина — 424 рубля, баранина — 798 рублей). Куры охлажденные и мороженые подорожали с 218 до 220 рублей.

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