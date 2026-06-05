В Ростовской области утром 5 июня отменили угрозу атаки беспилотников

В Ростовской области утром 29 мая отменили угрозу атаки беспилотников. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 5 июня в Ростовской области объявили отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее оповещение пришло на телефоны местным жителям.

- Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА, — сказано в коротком сообщении для населения.

Режим воздушной угрозы непрерывно действовал на территории донского региона всю ночь. Накануне в 22:22 людям поступило экстренное уведомление с требованием немедленно покинуть открытые участки улиц, зайти в безопасные помещения и не подходить к окнам.

Напомним, спасатели рекомендуют при угрозе спускаться на нижние этажи или в подвалы. Находясь в квартире, лучше всего прятаться в коридоре у несущей стены. Использовать лифт во время работы систем противовоздушной обороны категорически запрещено.

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