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НовостиОбщество5 июня 2026 3:58

В Ростовской области утром 5 июня отменили угрозу атаки беспилотников

Жителям Ростовской области утром 5 июня сообщили об отбое опасности атаки БПЛА
Екатерина РУДЕНКО
В Ростовской области утром 29 мая отменили угрозу атаки беспилотников.

В Ростовской области утром 29 мая отменили угрозу атаки беспилотников.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 5 июня в Ростовской области объявили отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее оповещение пришло на телефоны местным жителям.

- Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА, — сказано в коротком сообщении для населения.

Режим воздушной угрозы непрерывно действовал на территории донского региона всю ночь. Накануне в 22:22 людям поступило экстренное уведомление с требованием немедленно покинуть открытые участки улиц, зайти в безопасные помещения и не подходить к окнам.

Напомним, спасатели рекомендуют при угрозе спускаться на нижние этажи или в подвалы. Находясь в квартире, лучше всего прятаться в коридоре у несущей стены. Использовать лифт во время работы систем противовоздушной обороны категорически запрещено.

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