В Ростовской области участников банды осудили за обналичивание 500 млн рублей

Дело рассматривалось в Аксайским районном суде. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области банду из пяти человек осудили за финансовое посредничество с обналичиванием и транзитом средств, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, махинаторы использовали реквизиты более 20 организаций, зарегистрированных на подставных лиц и якобы работающих в сферах грузоперевозок, строительства и торговли строительными материалами. В теневой оборот деньги выводили с помощью фальшивых распоряжений о переводе средств.

Всего с 2018 по 2024 года отмыли более 500 млн рублей, а доход преступной группы составил 36 млн рублей.

Дело рассматривалось в Аксайским районном суде. Приговоры вынесли по трем статьям: «Незаконная банковская деятельность» (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), «Незаконные создание юрлица» (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), «Неправомерный оборот средств платежей» (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Двум подсудимым назначили 6 лет и 4,5 года колонии общего режима, остальным участникам дела — от 2,5 до 3 лет условно. Также у осужденных конфискуют имущество на общую сумму в 36 млн публей. Дополнительно всем пятерым в течение двух лет запретили заниматься предпринимательской деятельностью. Приговор в силу еще не вступил.

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