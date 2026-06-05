Некоторые поезда, следующие через Ростовскую область, задерживаются вторые сутки

Речь идет о поездах «Таврия», следующих из Крыма. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вторые сутки в пути задерживаются поезда «Таврия», следующие из Крыма через Ростовскую область. Обновленную информацию предоставил железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

— После вчерашней временной отмены движения в связи с беспилотной опасностью сегодня, 5 июня, в пути задерживаются несколько поездов, — говорится в сообщении.

По состоянию на 9 часов утра отстают от графика поезда:

— №078 Симферополь — Санкт-Петербург с отправлением 3 июня. Задерживается на пять часов;

— №174 Евпатория — Москва с отправлением 3 июня. Задерживается на шесть часов;

— №092 Севастополь — Москва с отправлением 3 июня. Задерживается на 11 часов;

— №098 Симферополь — Москва с отправлением 4 июня. Задерживается на 1,5 часа;

— №076 Симферополь — Омск с отправлением 4 июня. Задерживается на 4,5 часа;

— №028 Симферополь — Москва с отправлением 4 июня. Задерживается на 2,5 часа;

— №092 Севастополь — Москва с отправлением 4 июня. Задерживается на 6,5 часов;

— №098 Симферополь — Москва с отправлением 5 июня. Задерживется на пять часов.

Пассажиры поездов, отстающих более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием и водой, добавил ж/д перевозчик.

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