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НовостиПроисшествия5 июня 2026 8:56

Пенсионерка из Новокузнецка перевела аферистам деньги 40 раз

74-летняя женщина из Кемеровской области сделала 40 переводов мошенникам и лишилась более 1,5 млн рублей
Татьяна ТИХОНОВА
Мошенники заставили жертву совершить четыре десятка переводов.

Мошенники заставили жертву совершить четыре десятка переводов.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

74-летняя пенсионерка из Кемеровской области перевела мошенникам деньги 40 раз подряд. Об этом случае сообщает издание vse42.ru.

Жительница Новокузнецка обратилась в полицию. Ущерб превысил 1,5 миллиона рублей. Все началось со звонка в мессенджере. Незнакомец предложил пенсионерке заработок на криптовалюте.

Женщина согласилась и зарегистрировалась на инвестиционной платформе. Хотя она знала о подобных схемах из СМИ, она сделала более 40 переводов личных сбережений на счета аферистов.

Позже пенсионерка поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемых устанавливают.

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