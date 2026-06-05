В Алтайском крае школьница украла деньги у учителя через его телефон

ЧП произошло в школе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае старшеклассница украла в школе деньги у учителя через интернет. Об этом рассказывает издание amic.ru.

Перед судом предстанет 16-летняя ученица. Ее обвиняют в попытке похитить деньги с банковского счета педагога. Следствие считает, что в этом апреле девушка зашла в школьный кабинет. Там она увидела оставленный без присмотра мобильный телефон учителя. Устройство было разблокировано, и на нем был открыт доступ к банковскому приложению.

Школьница оплатила услуги мобильной связи на два своих номера. Затем она попыталась перевести еще деньги, но банк распознал операцию как подозрительную и заблокировал ее.

Девушке предъявили обвинение по статье «Покушение на кражу с банковского счета». Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

Кроме того, следователи внесли представление в органы системы профилактики. Они потребовали устранить причины и условия, которые способствовали преступлению.

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