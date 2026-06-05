На Алтае пенсионерка потеряла деньги при попытке вернуть украденные 1,2 млн рублей

Женщину убедили внести 790 тысяч рублей с счета мужа. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае пенсионерка повторно лишилась денег, когда пыталась вернуть ранее украденные мошенниками 1,2 млн рублей. Об этом рассказывает издание amic.ru со ссылкой на региональный главк полиции.

Уточняется, что 65-летняя жительница Бийского района в 2024 году вложила в биржевой заработок около 15 тысяч рублей. Вскоре на счету отобразилась «прибыль» почти 600 тысяч. При попытке вывода ей сказали, что карты заблокированы. Потребовалось указать доверенное лицо.

Женщину убедили внести 790 тысяч рублей с счета мужа. Этого показалось мало, попросили еще одно доверенное лицо. Пара обратилась к знакомому, на которого оформили кредиты на 450 тысяч. Деньги не вывели.

Спустя два года позвонил «сотрудник службы безопасности». Сообщил, что похищенные средства нашлись в зарубежном банке, их можно вернуть. Пенсионерке предложили пройти верификацию: отправить фото паспорта.

Ей выдали логин и пароль от «банковского кабинета». Для активации карты нужно было внести 25 тысяч рублей. Она перевела.

Затем ей позвонили снова: для получения всей суммы требуется оплатить «налог» почти 60 тысяч. Женщина ответила, что таких денег нет. Собеседник заявил, что средства заморозят, и бросил трубку.

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