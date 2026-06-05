Ливни с грозами ожидаются в Ростовской области

При дожде и ветре нужно держаться на расстоянии от деревьев и ЛЭП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Местами по Ростовской области до конца суток 5 июня ожидаются грозовые дожди с градом и ветром до 20-23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Информация поступила от донских синоптиков и МЧС.

Во время непогоды следует находиться в помещении. Если дождь и ветер застанут на улице, нельзя оставаться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также нельзя подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах нужно отключать технику. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».

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