Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2026 10:57

Ливни с грозами ожидаются в Ростовской области

Ливни и ветер ожидаются в Ростовской области до конца суток 5 июня
Ангелина СКИБА
При дожде и ветре нужно держаться на расстоянии от деревьев и ЛЭП.

При дожде и ветре нужно держаться на расстоянии от деревьев и ЛЭП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Местами по Ростовской области до конца суток 5 июня ожидаются грозовые дожди с градом и ветром до 20-23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Информация поступила от донских синоптиков и МЧС.

Во время непогоды следует находиться в помещении. Если дождь и ветер застанут на улице, нельзя оставаться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также нельзя подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах нужно отключать технику. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Число пострадавших от укусов клещей в Ростовской области увеличилось в два раза

Более 2,1 тысячи жителей Ростовской области обратились в больницы после укусов клеще (подробности)