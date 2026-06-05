В Белой Калитве семье инвалида выдали квартиру после вмешательства прокуратуры. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белой Калитве семье с инвалидом предоставили благоустроенную квартиру после вмешательства надзорного ведомства. Об этом сообщили в социальных сетях прокуратуры Ростовской области.

- Установлено, что мать заявительницы страдает тяжелой формой хронического заболевания, в связи с чем семья находилась на учете. В результате вмешательства прокуратуры люди обеспечены благоустроенным жильем, — рассказали в ведомстве.

Ранее горожанка обратилась к специалистам с просьбой провести проверку соблюдения жилищного законодательства. Выяснилось, что муниципалитет долгое время не выдавал положенные по закону квадратные метры во внеочередном порядке.

Напомним, в Ростовской области продолжаются разбирательства и по другим резонансным делам. В Новочеркасске задержали врача, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, во время процедуры медик ввел пациентке не тот препарат, что привело к трагедии.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всю ночь билась за жизнь сойки и каждые два часа меняет грелку дятлам: Как дизайнер из Ростова спасает птиц, попавших в беду

Ростовчанка спасла выпавших из гнезда соек, а теперь выхаживает семью дятлов (подробнее)