В Ростовской области во время тест-драйва лодки утонул мужчина

В Сальском районе Ростовской области в селе Екатериновка случилась трагедия. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сальском районе Ростовской области в селе Екатериновка случилась трагедия. Об этом рассказали в региональном МЧС.

По данным ведомства, местный житель решил обкатать надувную лодку с новым мотором на реке Маныч. В процессе движения дончанин не справился с управлением и упал в воду. К сожалению, добраться до берега он так и не смог. Через два дня его тело нашли спасатели. Сейчас по факту случившегося проходит проверка.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в Красном Сулине Ростовской области завершились четырехдневные поиски сорокатрехлетнего местного жителя. Как оказалось, он утонул. Трагедия произошла на реке Гнилуша в районе местного парка.

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