Юрий Слюсарь: В ночь на 7 июня в Ростовской области отразили атаку БПЛА

Силами ПВО вражеские дроны были ликвидированы над 12 регионами и Черным морем. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на воскресенье, 7 июня, Ростовская область подверглась атаке бесилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь рано утром в своем официальном канале в МАХ.

- Силы ПВО отразили воздушное нападение. Беспилотники уничтожили в Миллеровском районе. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Информация уточняется, - заявил губернатор.

Как уточнили в Минобороны РФ, в нападение дронов на Донской регион стало часть атаки на регионы России.

- В течение ночи в период с 20:00 до 7:00 дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями 12 регионов, в том числе Ростовской областью, и над акваторией Черного моря.

Глава региона также предупредил: угроза атак дронов сохраняется. Он призвал жителей соблюдать осторожность.

Напомним, сутками ранее, в ночь на 6 июня, вражеские дроны также были уничтожены на севере области, в небе над Миллеровским районом.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президента до слез растрогала его забота о матери: В зоне СВО погиб Герой России из Калмыкии Наран Очир-Горяев

Герой России Наран Очир-Горяев из Калмыкии погиб в зоне СВО (подробнее)