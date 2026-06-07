За сутки в Ростовской области потушили шесть техногенных пожаров

Пожарные выезжали на вызовы 116 раз. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 6 июня, в Ростовской области было устранено шесть техногенных пожаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Донскому региону.

Также за день произошло три дорожно-транспортных происшествия. На ликвидацию последствий выезжали 116 человек личного состава, было задействовано 29 единиц спецтехники.

Напомним, ранее, 2 июня, оставленная на ночь свеча привела к пожару. В Ростове, в Агрономическом переулке, хозяйка дома оставила зажженную свечу без присмотра. В это время загорелась мебель и стены. Пламя на 60 квадратных метрах площади потушили 15 пожарных на трех спецмашинах. К счастью, никто в огне не пострадал.

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