В Ростове снова перенесли дату включения горячей воды

Кто-то греет воду на плите в кастрюлях, кто-то наматывает электричество с бойлером. Фото: Татьяна ТИХОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Ростова-на-Дону и в Западном жилом массиве снова перенесли дату включения горячей воды. О том, что вода в кранах не потеплела, сообщают жители города.

Напомним, отключение началось еще 12 мая и затронуло значительную часть донской столицы. Изначально горожан предупредили, что работы завершатся 29 мая. Позже объявления с этими датами были сорваны с дверей подъездов. Оказалось, что работы на теплотрассах продлены и завершатся в начале июня.

Так, жители дома по Ворошиловскому, 52, обратились в Ростовские тепловые сети. Они получили ответ:

- Горячее водоснабжение будет отсутствовать до 5 июня. Включение планировали по мере завершения ремонтов, - сообщили в ресурсоснабжающей компании в ответном письме 4 июня.

Однако к обещанной дате горячая вода так и не появилась. Таким образом, люди греют воду в кастрюлях уже четыре недели.

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