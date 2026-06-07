В Ростовской области женщина продавала курсы массажа в соцсетях и попала под суд

Женщина под чужим именем продавала онлайн курсы массажа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области женщина продавала в соцсетях курс медицинского массажа и попала под суд. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов региона.

Приговор вынес Новошахтинский районный суд. Подсудимую признали виновной по части 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество с причинением значительного ущерба.

- В 2022 году она зарегистрировалась в соцсети под чужим именем и предложила жительнице региона дистанционное обучение — курсы медицинского массажа. Потерпевшая заинтересовалась. Тогда мошенница, искажая факты, сообщила, что продаст курсы, но нужно заранее перевести деньги. Женщина согласилась и перевела средства на карты других людей, не знавших о преступных планах обвиняемой.

В суде обманщица полностью признала вину. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

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