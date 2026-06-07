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НовостиОбщество7 июня 2026 13:25

Жители Сальска пожаловались губернатору на отсутствие связи и интернета

Уже две недели жительница Сальска не может дозвониться по мобильному телефону ни родным, ни в «скорую»
Татьяна ТИХОНОВА
Жители Сальска пожаловались главе региона на то, что не могут дозвониться родным по мобильному ни днем, ни ночью.

Жители Сальска пожаловались главе региона на то, что не могут дозвониться родным по мобильному ни днем, ни ночью.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Сальска пожаловались на двухнедельное отсутствие мобильной связи и интернета. Об этом они написали губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю в соцсетях. Люди жалуются, что даже «белые списки» не помогают. Дозвониться до родных или вызвать скорую помощь невозможно.

- Ни ночью, ни днем нет надежды на то, что ты дозвонишься своим родным. Мобильный интернет лежит и не работает. Я не могу позвонить своей маме, у которой нет интернета через провайдера, а только мобильный, - написала сальчанка главе региона. - Все, кто выезжает из Сальска, говорят о том, что за его пределами связь прекрасно работает.

Напомним, ранее в правительстве региона ситуацию объяснили мерами безопасности.

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