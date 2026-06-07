Жители Сальска пожаловались губернатору на отсутствие связи и интернета

Жители Сальска пожаловались главе региона на то, что не могут дозвониться родным по мобильному ни днем, ни ночью. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Сальска пожаловались на двухнедельное отсутствие мобильной связи и интернета. Об этом они написали губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю в соцсетях. Люди жалуются, что даже «белые списки» не помогают. Дозвониться до родных или вызвать скорую помощь невозможно.

- Ни ночью, ни днем нет надежды на то, что ты дозвонишься своим родным. Мобильный интернет лежит и не работает. Я не могу позвонить своей маме, у которой нет интернета через провайдера, а только мобильный, - написала сальчанка главе региона. - Все, кто выезжает из Сальска, говорят о том, что за его пределами связь прекрасно работает.

Напомним, ранее в правительстве региона ситуацию объяснили мерами безопасности.

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