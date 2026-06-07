На Кубани мужчина украл 185 тысяч рублей у возлюбленной после ссоры

Уголовное дело по статье «Кража» направлено в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Краснодарского края украл у возлюбленной после ссоры 185 тысяч рублей, а потом пытался помириться. Об этом сообщают наши коллеги из «КП - Кубань».

Любовно-криминальная история произошла в Успенском районе. Там женщина познакомилась с 35-летним мужчиной в соцсетях. Она предложила ему переехать к ней. Но отношения не заладились: парень был слишком ревнив.

После очередной ссоры он уехал. Прихватил с собой 185 тысяч рублей из дома своей подруги. Деньги успел потратить. Позже он вернулся, чтобы помириться, но попал в руки полицейских.

В ведомстве сообщили, что уголовное дело по статье «Кража» направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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