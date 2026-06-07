Адвокат клиники опроверг обвинения в смерти ребенка от анафилаксии в Новороссийске

Обычный визит в клинику закончился смертью ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Адвокат клиники в Новороссийске опроверг обвинения в смерти восьмилетнего пациента от анафилактического шока. Об этом сообщают наши коллеги из «КП - Кубань».

Трагедия произошла в мае 2026 года. Мальчика мучила сильная ушная боль. Родители обратились в клинику, но обычный визит закончился смертью ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Родственники погибшего утверждают: в клинике не оказалось нужных лекарств. Врачи отправили отца в аптеку за антибиотиком. Спустя 20 секунд после укола мальчик начал задыхаться и синеть. У него остановилось сердце.

Близкие говорят, что персонал терял драгоценное время. Аптечки с препаратами для реанимации при анафилаксии, по их словам, не было.

Защита клиники приводит другие факты. Адвокат Леонид Бирман опубликовал видео с камер, установленных в кабинете. На записи видно, как врачи пытаются реанимировать ребенка.

— Медсестра мгновенно остановила введение препарата, — пояснил Бирман. — Она ввела адреналин и дексаметазон, начала непрямой массаж сердца. Реанимационная бригада прибыла через десять минут. В процедурном кабинете имелась полностью укомплектованная противошоковая аптечка. Факт подтвержден документами.

Адвокат отметил, что окончательное процессуальное решение будет принято после завершения экспертиз. Детали он раскрывать не стал из-за законодательных ограничений.

Родственники не согласны с позицией клиники. Они записали ответное видео. Тетя мальчика задала несколько вопросов:

— Почему ребенка направили на капельницу при высокой температуре? Почему врач-лор, увидев состояние мальчика, покинула кабинет? Почему его не удалось спасти, если все сделали правильно и своевременно?

Родные надеются, что следствие даст ответы на эти вопросы. Уголовное дело продолжается.

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