Уровень бури оценивается как довольно сильный — G2. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Магнитная буря накроет Ростовскую область 9 июня. Это следует из прогноза космической погоды лаборатории солнечной астрономии института космических исследований института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По данным ученых, пик геомагнитного шторма придется на раннее утро. Уровень бури оценивается как довольно сильный — G2.

По данным ученых, пик геомагнитного шторма придется на раннее утро.

В такие периоды метеозависимым людям приходится тяжело. Чтобы избежать недомогания, врачи советуют больше отдыхать, не злоупотреблять кофе и чаем, отказаться от алкоголя и правильно питаться, а также высыпаться.

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