По состоянию на вечер 7 июня опаздывают как минимум два рейса. Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Рейсы ростовской авиакомпании задерживаются в Сочи на несколько часов, пассажирам придется ночевать в аэропорту. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

По состоянию на вечер 7 июня опаздывают как минимум два рейса. Самолет Сочи — Махачкала должен был вылететь в 18:40. Отправление перенесли на 23:00. Задержка рейса Сочи — Пенза еще больше: вместо 22:55 борт улетит 8 июня в 02:50.

Ранее в аэропорту задерживали десятки рейсов из-за атак беспилотников. Сейчас люди вынуждены оставаться в здании воздушной гавани и ждать.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР на трассе «Новороссия» ограничено движение автобусов, идущих через Ростов

Ограничения на трассе Р-280 на территории ЛНР для пассажирского транспорта коснулись автобусов, идущих через Ростов (подробнее)