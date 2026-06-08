Еще один старинный дом снесут в Ростове

Здание признали аварийным больше пяти лет назад. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону снесут еще один старинный дом. Об этом со ссылкой на постановление городской администрации сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».

Речь идет о двухэтажном особняке 1917 года постройки на Тургеневской, 14. В здание с 27 квартирами признали аварийным больше пяти лет назад.

Согласно жилищному законодательству, собственники помещений должны были снести объект самостоятельно, но не сделали этого. В связи с этим дом и земельный участок изымут в муниципальную собственность.

После этого будет решаться вопрос о выделении средств из бюджета на проведение работ по сносу. Отмечается, что здание не является объектом культурного наследия.

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