Подростков-зацеперов сняли с вагона электропоезда в Ростовской области

Железная дорога - территория повышенной опасности. Фото: Мария АНАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области поймали подростков, устроивших смертельно опасное развлечение на железной дороге. Об этом рассказали в УТ МВД России по СКФО.

Как оказалось, подростки пришли ночью на станцию Гниловскую. Двое ребят зацепились за вагон электропоезда и проехались на нем, а их друзья вели съемку с платформы. Во время остановки состава нарушителей увидели транспортные полицейские.

Правоохранители сразу же сняли экстремалов с поезда и начали разбираться в ситуации. Выяснилось, что экстремальную поездку устроили ученики одной из ростовских школ, они собирались опубликовать свой ролик в соцсетях.

После случившегося юношам напомнили, насколько опасны подобные развлечения: человек может упасть и получить травмы, а также серьезно пострадать или погибнуть от удара током. Также наказали взрослых, должным образом не проследивших за детьми. О последствиях сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В отношении законных представителей школьников составили протоколы (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). Инспекторы ПДН провели беседы. Родителям рекомендовали контролировать досуг своих детей. Кроме того, заблокировали видео с запрещенным видом проезда на поездах, — прокомментировала Ирина Волк.

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