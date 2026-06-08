Крупный град накрыл Ростовскую область днем 8 июня

Возможность ливней с градом сохранится до конца суток. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Крупный град с ливнем прошел местами в Ростовской области днем 8 июня. Резкую смену погоды, а также снятые очевидцами кадры сейчас обсуждают в соцсетях.

Судя по опубликованным видеороликам, град внезапно обрушился на дороги, улицы и дома. Проезжие части и аллеи оказались усыпаны льдом буквально за считанные секунды.

Некоторых непогода застала за рулем.

По словам очевидцев, град выпал в поселке Дорожном и в станице Ольгинской.

Напомним, возможность грозовых ливней с градом сохранится до конца суток 8 июня. Об этом предупредили синоптики.

Во время ветра и дождя всем следует быть крайне осторожными. Если штормовая непогода нагнала в пути, лучше остановиться и переждать. Также во время ветра и дождя не следует находится рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».

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