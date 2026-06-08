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НовостиОбщество8 июня 2026 16:09

Ситуацию с топливом прокомментировали власти Ростовской области

Заместитель губернатора Игорь Сорокин: в Ростовской области достаточно запасов топлива
Ангелина СКИБА
Власти принимают меры для исключения перебоев с топливом в регионе.

Власти принимают меры для исключения перебоев с топливом в регионе.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Запасов топлива на нефтебазах Ростовской области достаточно. Об этом в соцсетях сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин, передает агентство РИА Новости.

— Текущих запасов топлива на нефтебазах региона достаточно, автозаправочные станции продолжают работать в штатном режиме, - прокомментировал Игорь Сорокин.

Чиновник добавил, что власти принимают все меры для исключения перебоев с топливом в регионе.

По словам Игоря Сорокина, летом Ростовская область традиционно становится транзитным узлом для водителей, которые едут на море, и для транспорта, следующего в новые регионы. Рост трафика приводит к увеличению спроса на все виды моторного топлива. Также топливо требуется в аграрном секторе.

— Возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях. Крупные автозаправочные станции работают в штатном режиме, - уточнил Игорь Сорокин.

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