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НовостиОбщество8 июня 2026 18:12

Житель Ростовской области на месячную зарплату может купить 982 литра бензина

Аналитики выяснили, сколько бензина АИ-92 может купить житель Дона на среднюю зарплату
Ангелина СКИБА
Стоимость марки бензина АИ-92 за год изменилась на 12,5%.

Стоимость марки бензина АИ-92 за год изменилась на 12,5%.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ростовская область заняла 58-е место в России в рейтинге доступности бензина. Итоги исследования опубликовали на сайте РИА Новости.

Оказалось, на чистую среднюю заработную плату в донском регионе можно приобрести 982 литра бензина марки АИ-92. Также указано, что в апреле 2026 года за литр АИ-92 на Дону платили 63,83 рубля, стоимость этой марки топлива за год изменилась на 12,5%.

В рейтинге Ростовская область находится между Калининградской областью и Республикой Алтай.

В лидерах — Москва (на зарплату водитель может купить 2533 литра бензина), Чукотский автономный округ (2500 литров) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2400 литров). Замыкают список Республика Дагестан (681 литр), Чеченская Республика (670 литров), Республика Ингушетия (638 литров).

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