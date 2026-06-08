В Ростове мужчину будут судить после гибели 17-летнего юноши

Следователи передали материалы дела в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Ростова-на-Дону будут судить после гибели 17-летнего юноши. Расследование уже завершили, теперь дело должны рассмотреть по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Следствие вели в рамках статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По данным СК, в конце мая 2025 года ростовчанин сдавал квартиру на улице Пушкинской. При этом газовая колонка в помещении работала с неисправными вентиляцией и дымоудалением. Из-за этого, уверены следователи, после включения оборудования уровень угарного газа в квартире достиг смертельной концентрации, и молодой человек скончался.

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