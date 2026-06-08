Почти полторы сотни домов в Ростове остаются без горячей воды

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Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на оперативном совещании заслушал доклады о ремонте тепловых сетей, сообщает пресс-служба главы региона.
В Ростове-на-Дону без горячей воды временно остаются 147 многоквартирных домов. Причина — плановые гидравлические испытания на Западном и в центре города.
Глава донской столицы Александр Скрябин доложил губернатору, что из-за общей изношенности коммуникаций выявляются новые дефекты, которые требуют ремонта, в итоге это увеличивает сроки работ. При отсутствии повторных аварий подачу горячей воды планируют восстановить до праздников.
Также о ситуации с горячей водой в Волгодонске рассказал первый заместитель губернатора Владимир Ревенко. По словам чиновника, плановые гидравлические испытания в городе должны завершиться 11 июня.
— Поставил задачу восстановить горячее водоснабжение до праздников. Держу ситуацию на контроле, — написал в соцсетях после совещания Юрий Слюсарь.
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