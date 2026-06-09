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НовостиПроисшествия9 июня 2026 8:56

Переехавшему в Ростовскую область украинцу не изменили приговор за татуировки

Суд подтвердил вынесенный на Дону приговор по делу о татуировках с нацистской символикой
Ангелина СКИБА
Кассационная инстанция оставила в силе вынесенный ранее приговор.

Кассационная инстанция оставила в силе вынесенный ранее приговор.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Переехавшему в Ростовскую область уроженцу Украины оставили в силе приговор за татуировки с запрещенной нацистской символикой. Повторно ситуацию рассмотрели в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.

Во время разбирательства выяснили, что мужчина не скрывал изображения, а также показывал всем желающим коллекцию монет, значков и других атрибутов Третьего рейха. Татуировки и коллекцию выидели и взрослые, и дети.

Сначала приговор вынесли в Белокалитвинском районном суде Ростовской области. По части 1 статьи 282.4 УК РФ назначили два года колонии-поселения. Это решение поддержали также в апелляционной инстанции. В кассации осужденный настаивал на своей невиновности, но приговор не изменили.

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