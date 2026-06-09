Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области

При осадках и ветре нужно держаться на расстоянии от деревьев и ЛЭП. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Местами по Ростовской области до конца суток 9 июня, а также 10, 11 и 12 июня ожидаются грозовые дожди с градом и ветром до 20–23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщают в региональном управлении МЧС.

Во время непогоды нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах необходимо отключать технику. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».

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