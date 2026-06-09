Глава Таганрога рассказала о восстановлении домов, пострадавших от дронов

После воздушных атак в городе ведутся восстановительные работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге продолжают восстановление окон в домах, пострадавших при воздушных атаках. Об этом в соцсетях сообщила глава города Светлана Камбулова.

На Портовой, 85-5 управляющая организация выполнила ремонт кровли. Заменили 18 кв. метров шиферного покрытия, загерметизировали повреждения малого диаметра, заменили 70 креплений листов шифера. Формируется заявка на проведение капитального ремонта.

В переулке Сенном, 2/2, 2/3 и 2/4 заменили остекление, вывезли мусор.

На Инструментальной, 39 а, б планируется инструментальное обследование для определения стоимости восстановительных работ. Коммерческие предложения от специалистов строительной отрасли ждут до 12 июня. По указанным адресам также выезжали представители городской администрации, они собрали обращения и ответили на вопросы.

— Мы не оставляем людей один на один с проблемой. Информация о дальнейших этапах работ будет доводиться оперативно, — добавила Светлана Камбулова.

Также в Таганроге ведут прием документов на получение компенсации за поврежденные автомобили.

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