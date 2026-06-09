В Ростове пятерых граждан Украины осудили за покушение на главу ВГА Михайловки

Слушания прошли в Южном окружном военном суде. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону пятерых сообщников осудили за покушение, после которого погиб глава военно-гражданской администрации Михайловки Запорожской области. Приговор вынесли в Южном окружном военном суде.

По данным следствия, в 2022 году все пятеро вошли в состав организованной группы, созданной представителями спецслужб Украины. Они согласились устроить покушение с применением СВУ. После сборки взрывного устройства и наблюдения план привели в исполнение.

23 августа 2022 года один из сообщников проследил за автомобилем потерпевшего, и когда тот оставил машину незакрытой, установил СВУ под водительское сиденье. На следующий день устройство подорвали. После этого глава военно-гражданской администрации Михайловки погиб, а его маленькая дочь была оглушена.

В Южном окружном военном суде четверым подсудимым назначили от 17 до 18 лет колонии строгого режима, а также штрафы по 600 тысяч рублей. Пятый участник дела получил пожизненное лишение свободы в колонии особого режима с отбыванием первых шести лет в тюрьме. Также он должен выплатить штраф в 700 тысяч рублей.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

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