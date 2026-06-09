В Ростовской области установят минимальную норму жилья для мигрантов

Минимальная жилплощадь для трудовых мигрантов станет такой же, как и для граждан России. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области для работающих мигрантов введут минимальную норму жилплощади. Соответствующий законопроект одобрил комитет донского парламента по строительству.

Сейчас областной закон о специализированном жилфонде определяет норму только для граждан России: им на время работы могут предоставить помещение в общежитии из расчета не менее шести квадратных метров на человека. Для иностранных работников такой регламент отсутствует. Новый документ устраняет этот пробел и распространяет аналогичное требование на всех, кто трудится в регионе, независимо от гражданства.

Инициатива закрепляет равные жилищные условия. Если компания или предприниматель привлекает к труду иностранного гражданина, они обязаны обеспечить его жильем по тому же социальному стандарту.

Окончательное решение по проекту депутаты примут на ближайшем заседании Законодательного собрания.

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