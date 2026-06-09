В Ростовской области минприроды выявило загрязнение озера Соленого

Источник загрязнения не получилось установить. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство природных ресурсов Ростовской области проверило информацию о загрязнении озера Соленого в Батайске. В ходе выезда 8 июня специалисты обследовали водоохранную зону и акваторию в районе местного аквапарка, найдя там подтверждение информации. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале.

В самом озере и в канале, который с ним сообщается, были обнаружены отложения серого и зеленого цвета с твердой нерастворимой структурой, а также пенистые массы желтого оттенка. При этом каких-либо организованных мест сброса на обследованной территории инспекторы не нашли, поэтому оперативно определить, откуда именно поступили нечистоты, не удалось.

Поскольку министерство не наделено правом вести розыск, все собранные материалы были переданы в органы внутренних дел. Полиции предстоит установить виновных, в том числе с помощью записей с камер видеонаблюдения, размещенных поблизости.

Параллельно администрации Батайска направлено требование очистить от загрязнения акваторию канала и самого озера. Кроме того, специалисты министерства сейчас выясняют, кто ведет деятельность в водоохранной зоне, чтобы объявить этим лицам официальные предостережения о недопустимости нарушения водного законодательства.

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