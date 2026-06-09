В Ростове начали ремонт мемориального комплекса «Павшим воинам» в сквере Фрунзе

Все работы намерены завершить до 30 августа. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове начался капитальный ремонт мемориального комплекса «Павшим воинам», расположенного в сквере имени Фрунзе. О старте работ 9 июня сообщил глава города Александр Скрябин.

В ходе обновления памятного места, являющегося выявленным объектом культурного наследия, планируется полностью заменить плиточное покрытие и укрепить центральную лестницу. Согласно графику, все ремонтные работы должны быть завершены к 30 августа.

Мемориал хранит память о воинах Красной Армии, освобождавших донскую столицу в 1941–1943 годах, и ростовчанах, не вернувшихся с полей Великой Отечественной войны. Его история восходит к декабрю 1941-го, когда в сквере имени Фрунзе возникло первое братское захоронение. Там покоятся бойцы 230-го полка НКВД, защищавшие город, и мирные жители, казненные оккупантами. Уже после победы, 9 мая 1959 года, у установленного на этом месте памятника был зажжен первый в Ростове Вечный огонь. Современный облик комплекс обрел в 1969 году после реконструкции сквера по проекту архитекторов Симоненко, Мирзоева и Васильева. С 1975 года здесь функционирует Пост № 1, через который прошли многие поколения горожан.

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