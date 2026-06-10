В Ростовской области отметили рост случаев паразитарных заболеваний

Ряд паразитарных заболеваний выявили на Дону. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ряд паразитарных заболеваний зафиксировали в Ростовской области, по некоторым из них отметили рост. Об этом говорится в годовом докладе управления Роспотребнадзора.

В частности, в регионе продолжают отмечать эхинококкоз — редкую паразитарную инфекцию, из-за которой в организме носителя от гельминта Echinococcus granulosus могут формироваться кистозные образования.

За пять лет выявили 39 подобных случаев (0,94 на 100 тысяч населения), в том числе 17 в Ростове-на-Дону. (15 случаев по региону в 2025 году). Всего за пятилетний период заболевание зарегистрировали в 20 территориях Ростовской области.

За тот же период в 13 территориях выявили 31 случай дирофиляриоза. Заболевание связано с появлением нематоды рода Dirofilaria. Переносчиками являются комары.

Параллельно в 2025 году произошел рост заболеваемости аскаридозом (в 2,2 раза, 54 случая) и токсокарозом (33 случая с 2021 по 2025 годы). По сравнению с 2021 годом токсокароз вырос в 2,4 раза, но в сравнении с 2024 годом снизился в 1,7 раза. Кроме того, с 2021 происходит снижение заболеваемости энтеробиозом (в 2025 году на 10,8% по сравнению с показателем 2024 года).

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Заболеваемость корью в Ростовской области за год упала в 25 раз

Батайск стал лидером по числу заболевших корью в Ростовской области за год (подробности)