Подключение горячей воды на Западном и в центре Ростова начнут 10 июня

При отсутствии горячей воды после ремонта нужно обращаться в свою управляющую компанию. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Западном и в центре Ростова-на-Дону завершили ремонт коммуникаций, в ближашйее время потребителям должны вернуть горячую воду. Информацию ООО «Ростовские тепловые сети» опубликовали городские власти.

Сегодня, 10 июня, горячее водоснабжение должны восстановить:

— на Еременко, 48, 50, 50/2, 50/3, 52 (после ремонта коммуникаций на Еременко, 52);

— в переулке Островского, 105, 119, 119а, на Лермонтовской, 48, 61/63, 71, 104, Буденновском, 67 и на Филимоновской, 92 (после ремонта в районе Островского, 105);

После заполнения системы горячую воду обещают вернуть в дома:

— на Соколова, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 64, 72, 73, 75, Малюгиной, 188, Чехова, 94а, 94б, Лермонтовской, 161, Филимоновской, 156, на Ворошиловком, 46/176, 26, 58, 60, 64, 78, 80, 82, Красноармейской, 178, Максима Горького, 130, 136, 140, 148, 185 (после ремонта в районе Соколова, 31);

— на Пушкинской, 38/70, 40, 42, 44, Буденновском, 35, 37, 41/48, в переулке Островского, 58, 58а, 68 (после ремонта на пересечении Островского и Пушкинской).

Ремонт продолжается:

— в районе Стачки, 190/16. Включение горячей воды проведут после завершения работ. Ситуация касается адресов: Стачки, 188/1, 188/3, 190/1б, 190/1, 190/2, 190/3, Зорге, 16, 18, 20, 22/91, 22, Сладкова, 87/1, 87, 85. Запланированный срок устранения дефектов - сегодня, 10 июня;

— в микрорайоне Вертолетное, в районе Проселочной, 19. Сложности связаны с труднодоступностью участков теплосетей. Завершение работ также перенесли на 10 июня.

Ростовчанам напоминают: при отсутствии горячей воды после завершения ремонта нужно обращаться в свою управляющую компанию. Кроме того, можно звонить в круглосуточную диспетчерскую ООО «Ростовские тепловые сети».

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