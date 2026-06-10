Уровень безработицы в Ростовской области составил 2%

Уровень безработицы сохранился на низком уровне. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Уровень безработицы в Ростовской области за период с февраля по апрель 2026 года составил 2%, говорится на сайте Ростовстата.

Такой же показатель в 2% зафиксировали в Республике Калмыкия и Краснодарском крае, а также в целом по ЮФО.

Добавим, уровень занятости населения в Ростовской области за четыре месяца 2026 года снова составил 62,4%. Это выше, чем по ЮФО (60,9%) и в ряде регионов округа. В лидерах по этому показателю находится Астраханская область.

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