Замруководителя управления «Росморпорта» задержали в Ростовской области

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области заместителя руководителя Азовского управления «Росморпорта» заподозрили в коррупции и взяли под стражу. Возбуждено дело по статье «Дача взятки» (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Предварительно, подозреваемый причастен к передаче взяток сотрудникам контрольно-надзорных органов для беспроблемных проверок судов, обеспечивающих безопасность судоходства в акватории Азовского моря.
В частности, в октябре 2025 года для оформления готовности ледокольного флота к осенне-зимнему периоду представитель управления «Росморпорта» передал 270 тысяч рублей директору судоремонтного завода в Керчи. Предполагалось, что деньги в итоге получат в Роспотребнадзоре и оформят санитарное свидетельство на ледокол «Капитан Демидов».
По части 4 статьи 291 УК РФ подозреваемому грозят штраф от одного миллиона до трех миллионов рублей или от семи до двенадцати лет лишения свободы.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
В микрорайоне Суворовском в Ростове неизвестные запустили фейерверки
В Ростове хулиганы устроили фейерверки во время опасности БПЛА (подробности)