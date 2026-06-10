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НовостиОбщество10 июня 2026 10:58

Замруководителя управления «Росморпорта» задержали в Ростовской области

Представителя Азовского управления «Росморпорта» заподозрили в коррупции
Ангелина СКИБА
Подозреваемого взяли под стражу, ведется следствие.

Подозреваемого взяли под стражу, ведется следствие.

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области заместителя руководителя Азовского управления «Росморпорта» заподозрили в коррупции и взяли под стражу. Возбуждено дело по статье «Дача взятки» (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Предварительно, подозреваемый причастен к передаче взяток сотрудникам контрольно-надзорных органов для беспроблемных проверок судов, обеспечивающих безопасность судоходства в акватории Азовского моря.

В частности, в октябре 2025 года для оформления готовности ледокольного флота к осенне-зимнему периоду представитель управления «Росморпорта» передал 270 тысяч рублей директору судоремонтного завода в Керчи. Предполагалось, что деньги в итоге получат в Роспотребнадзоре и оформят санитарное свидетельство на ледокол «Капитан Демидов».

По части 4 статьи 291 УК РФ подозреваемому грозят штраф от одного миллиона до трех миллионов рублей или от семи до двенадцати лет лишения свободы.

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