За год в Ростовской области выросло количество заболевших гепатитом

В Ростовской области фиксируют случаи острого и хронического гепатита. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

За год в Ростовской области в 1,5 раза выросла заболеваемость острым вирусным гепатитом А и хроническим гепатитом В, а также в 1,9 раза увеличилось число случаев хронического гепатита С. Об этом говорится в докладе управления Роспотребнадзора за 2025 год.

При этом за прошедший год отметили снижение заболеваемости острыми формами гепатита В (на 14,7%) и гепатита С (в 1,2 раза).

— В 2025 году больные хроническими формами инфекции составили 93,6% (в 2024 году — 90%), острыми — 6,4% (в 2024 году — 10%), — указали в отчете.

За пять лет эпидситуация по острому гепатиту С и хроническому гепатиту В и С оценивается как неблагополучная, добавили в управление Роспотребнадзора.

В 2025 году терапию получил 231 заболевший с гепатитами В и С (из 979 нуждающихся, 23,6%). Лечение проводится на базе ГБУ РО «ЦП и Б со СПИД» и Центральной больницы имени Семашко в Ростове-на-Дону.

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