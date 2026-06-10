Жители Ростова высказались о планах по строительству новой дороги

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Жители Ростова-на-Дону высказались в соцсетях относительно планов по строительству «Темерницкого диаметра».
Создание дублирующей магистральной трассы могут реализовать в рамках соглашения с компанией «Темерницкий скоростной диаметр». Общий объем инвестиций в будущие задачи в сфере дорожного строительства — 40 млрд рублей.
— А можно один раз выделить 40 млрд и привести в порядок все дороги Ростова?
— Главное, чтобы платной не стала.
— Если она платная, правильно ли внутри города делать платную дорогу? С Таганрогской итак нет нормального выезда, там еще новый ЖК строят.
Ранее глава региона рассказал, что «Темерницкий диаметр» должен разгрузить проезжую часть и связать густонаселенные участки донской столицы и районов, расположенных рядом с городом.
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