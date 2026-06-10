Жители Ростова высказались о планах по строительству новой дороги

Одним из проектов в рамках соглашения может стать строительство «Темерницкого диаметра». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ростова-на-Дону высказались в соцсетях относительно планов по строительству «Темерницкого диаметра».

Создание дублирующей магистральной трассы могут реализовать в рамках соглашения с компанией «Темерницкий скоростной диаметр». Общий объем инвестиций в будущие задачи в сфере дорожного строительства — 40 млрд рублей.

— А можно один раз выделить 40 млрд и привести в порядок все дороги Ростова?

— Главное, чтобы платной не стала.

— Если она платная, правильно ли внутри города делать платную дорогу? С Таганрогской итак нет нормального выезда, там еще новый ЖК строят.

Ранее глава региона рассказал, что «Темерницкий диаметр» должен разгрузить проезжую часть и связать густонаселенные участки донской столицы и районов, расположенных рядом с городом.

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