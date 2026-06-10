В Ростовской области на 13,4% выросла заболеваемость педикулезом

Чаще всего в 2025 году от вшей страдали жители городов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За год Ростовской области на 13,4% выросла заболеваемость педикулезом (заразное паразитарное заболевание, вызываемое вшами). Об этом говорится в докладе управления Роспотребнадзора за 2025 год.

На Дону выявили 396 случаев педикулеза (9,51 на 100 тысячу населения), в 2024 году было 343 случая. Среднеобластной показатель оказался превышен в Матвеево-Курганском районе и Ростове-на-Дону.

Чаще всего, в 92,7%, от паразитов страдали жители городов.

— Максимальную заболеваемость среди детей выявии в возрасте от 7 до 14 лет — 38 случаев. На долю головного педикулеза приходится 15,1%, смешанного педикулеза — 84,8%, — сообщают в докладе.

Также отмечается, что с 2021 года пораженность населения педикулезом уменьшилась на 9,6%. Всего за пятилетний период зафиксировали 1977 подобных случаев.

Добавим, в 2025 году в Ростовской области провели 9,9 млн осмотров на педикулез. Проверки проводили в больницах, школах, детских домах и домах престарелых, в оздоровительных учреждениях.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области сообщили о росте случаев паразитарной инфекции

Управление Роспотребнадзора: случаи эхинококкоза продолжают выявлять на Дону (подробности)