В Ростовской области с сентября изменятся правила приемки работ в МКД

По новым правилам, управляющая компания обязана своевременно подготовить акт и передать его председателю совета дома или членам совета. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В сентябре в Ростовской области начнут действовать новые правила приемки работ в многоквартирных домах. Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

— С 1 сентября 2026 года в регионе введут единый порядок оформления актов выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Нововведения должны сделать взаимодействие между управляющими организациями и собственниками прозрачнее. А также сократить число споров, — заявили региональные власти.

По новым правилам, управляющая компания обязана своевременно подготовить акт и передать его председателю совета дома или членам совета. Документ нужно оформить не позднее 30 дней после выполнения работ. Либо ежемесячно, если договором не предусмотрены другие сроки.

— У представителей собственников будет десять дней на согласование акта или замечания. Если ответ не поступит в течение 30 дней после получения документа, акт будет считаться оформленным. При наличии замечаний потребуется повторное оформление.

— Единый порядок — это понятные правила для всех сторон. Он повышает прозрачность работы УК и защищает интересы жителей. Фиксируются сроки, появляется процедура согласования и механизм учета замечаний, — пояснил первый заместитель губернатора Владимир Ревенко. — Ожидается, что это снизит количество конфликтов при приемке работ.

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