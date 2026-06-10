Во время крупного пожара в центре Ростова спасатели эвакуировали десять человек

К 23:32 открытое горение удалось ликвидировать. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Во время крупного пожара в центре Ростова вечером 10 июня спасатели эвакуировали десять человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.

- Сообщение о возгорании поступило в 22:13. Пожар начался на улице Красных Зорь, 69. Огонь охватил два частных дома и хозпостройку. Площадь составила около 500 квадратных метров. Пожару присвоили вторую категорию сложности. Была угроза, что огонь перекинется на соседние строения, - рассказали в экстренном ведомстве. – Были эвакуированы десять человек. На месте работают 58 специалистов и 18 единиц техники.

В 23:20 поступила новость: пожар локализовали, а в 23:27 сообщили о ликвидации открытого горения. Точная причина пока не установлена, ее предстоит установить специалистам. Однако, очевидцы сообщали о громком хлопке. Жители слышали звук на Портовой и даже в Батайске.

Сведений о погибших и пострадавших нет. Информация уточняется.

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