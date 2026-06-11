Двух новых судей и председателя суда назначили в Ростовской области

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В судах Ростовской области провели кадровые перестановки по указу президента России Владимира Путина. Глава государства утвердил решение 9 июня 2026 года.
Председателем Ленинского районного суда Ростова-на-Дону стала Виктория Желдакова.
Судьями Ростовского областного суда назначили Евгению Сало и Марину Саницкую.
Добавим, в мае квалификационная коллегия судей Ростовской области приостановила отставку шестерых судей.
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