Двух новых судей и председателя суда назначили в Ростовской области

Кадровые назначения провели в Ленинском районном суде Ростова и Ростовском облсуде. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В судах Ростовской области провели кадровые перестановки по указу президента России Владимира Путина. Глава государства утвердил решение 9 июня 2026 года.

Председателем Ленинского районного суда Ростова-на-Дону стала Виктория Желдакова.

Судьями Ростовского областного суда назначили Евгению Сало и Марину Саницкую.

Добавим, в мае квалификационная коллегия судей Ростовской области приостановила отставку шестерых судей.

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