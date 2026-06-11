В Ростовской области аграриев призвали запасаться топливом

Донским аграриям посоветовали запасаться топливом для проведения уборочных работ. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Власти держат на контроле обеспечение донских сельхозтоваропроизводителей горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает в канале МАХ минсельхозпрод Ростовской области.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Анны Касьяненко, на рынке нефтепродуктов наблюдаются рост стоимости топлива и ограничения в поставках ГСМ. Это вызвано внеплановыми остановками и снижением производительности ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий.

Для проведения уборочной кампании хозяйствам рекомендуют делать максимальные запасы топлива. Донские аграрии уже заготовили более 70 тысяч тонн дизеля, что составляет около 54% от потребности на период сельхозработ работ.

- Вопрос остается на постоянном контроле минсельхозпрода области, - говорится в сообщении.

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