Эксперт Анатолий Путин рассказал, как бороться с дефицитом водителей в Ростове

Проблему нехватки водителей предлагают решать с помощью высоких зарплат и поднятия престижа. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Участники проекта «Ростовский транспортный диалог» обсудили проблему нехватки водителей общественного транспорта. Встреча проходила 10 июня в ДГТУ.

Гостем мероприятия стал федеральный эксперт, директор департамента дорог и транспорта Перми Анатолий Путин. В ряде рейтингов это город занимает первое место среди нестоличных городов по качеству транспортного обслуживания. Ростовские коллеги поинтересовались, как в Перми удается решить проблему дефицита водителей.

- Ключевой фактор – это зарплата. Мы проиндексировали стоимость в контрактах, до 120 тысяч рублей. Мы убрали с водителей функции по продажи билетов, у нас только безналичная оплата, - рассказал Анатолий Путин.

Кроме того, в городе активно популяризируют труд шоферов. Например, проводят конкурс профессионального мастерства, победитель которого получает 100 тысяч рублей. Также был создан рейтинг топ-100 водителей города - его участникам выплачивается 100 тысяч из муниципального бюджета.

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