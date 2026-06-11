В Ростове во время пожара в частном доме погиб 59-летний мужчина

В Ростове во время пожара погиб 59-летний мужчина. Фото: МЧС Ростовской области

В Донской столице во время пожара погиб 59-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Ростовской области

Трагедия произошла 11 июня в частном доме на улице Рахманинова. Возгорание на площади 60 квадратных метров ликвидировали 16 спасателей с помощью семи единиц техники. Во время тушения пожара они обнаружили тело погибшего.

- Дознаватель ведомства рассматривает несколько причин случившегося, одна из которых - неосторожность при курении, - говорится в сообщении.

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